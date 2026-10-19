На юге Дальнего Востока потеплеет до +16 градусов в понедельник

Погода на Дальнем Востоке ожидается контрастной в ближайшие несколько дней На юге Дальнего Востока потеплеет до +16 градусов в понедельник

Москва19 окт Вести.Погода на юге Дальнего Востока в ближайшие дни ожидается контрастной: большую часть недели будет солнечно, а температура воздуха в Приморье поднимется до +16 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказала телеведущая Мария Борисова.

Она подчеркнула, что ненастный циклон сможет ненадолго проникнуть в регион лишь в середине прогнозируемого периода.

На юге Дальнего Востока благодаря антициклонам будет преобладать солнечная погода, и только в середине периода в регион ненадолго прорвется ненастный циклон. Преобладающая дневная температура в Приамурье +8…13°C, в Приморье +11…+16 градусов. В середине периода на 4-5 градусов похладнее сообщила телеведущая

Борисова также поделилась, что в течение недели в Южной Сибири ожидается снег.