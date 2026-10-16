Заводченков: неустойчивая погода ожидается на юге Дальнего Востока в воскресенье Синоптик спрогнозировал дождливую погоду на юге Дальнего Востока

Москва16 окт Вести.Контрастная погода ожидается на юге Дальнего Востока, где в воскресенье, 18 октября, пройдут дожди. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, в Приамурье температура воздуха составит +13 градусов, а на юге Приморья достигнет +16 градусов.

Неустойчивая погода ожидается и на юге дальнего Востока. Здесь дожди ожидаются в основном в воскресенье. Преобладающая дневная температура в Приамурье +8…+13, на юге Приморья до +11…+16 сообщил синоптик

Заводченков также добавил, что в это же время на Средней Волге задержится солнечная и сухая погода, а температура воздуха будет такая же, как и в начале сентября – до +21 градуса.