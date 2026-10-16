Заводченков предупредил о затяжных ливнях в Крыму и на побережье Кавказа

Синоптик: на юге России к концу недели может выпасть до 60 миллиметров осадков Заводченков предупредил о затяжных ливнях в Крыму и на побережье Кавказа

Москва16 окт Вести.В отдельных районах Крыма и на черноморском побережье Кавказа к концу недели может выпасть до 60 миллиметров осадков.

Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, на атмосферные процессы в Европейской России повлияет циклон, который ранее принес непогоду в Турцию, но при этом гребень азиатского антициклона защитит средние широты и северо-запад Русской равнины, где ожидается солнечная погода.

Вот юг страны окажется во власти полей фронтальной облачности черноморской депрессии. Иначе говоря, в атмосфере над Причерноморьем сложится классический блокирующий процесс, и ненастье приобретет затяжной характер. В последние дни недели самые мощные ливни будут наблюдаться в западной части Тавриды и на черноморском побережье Кавказа. В результате в отдельных районах в сумме к исходу воскресенья выпадет 40-60 миллиметров влаги. Даже в условиях климата влажных субтропиков в Сочи такое количество дождя обычно собирается в сумме за декаду. Например, в городах Крыма объем осадков заметно превысит уровень октябрьской нормы. Поэтому южанам нужно быть готовыми к локальным подтоплениям отметил Заводченков

Синоптик также сообщил, что в ближайшие дни на Русской равнине потеплеет до +26 градусов.