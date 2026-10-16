Заводченков: в ближайшие дни на Русской равнине потеплеет до +26 градусов Синоптик сообщил о повышении температуры в нескольких регионах Русской равнины

Москва16 окт Вести.На Русской равнине потеплеет до +26 градусов в период с 16 по 18 октября. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Вадим Заводченков.

Синоптик уточнил, что самые высокие показатели ожидаются на Кавказе и в Нижнем Поволжье.

Вместе с дождевыми тучами циклон начнет закачивать на Русскую равнину теплые воздушные массы. Благодаря чему в Центральной России дневная температура повысится до +15...+20. Даже на западе Причерноморья дождевые тучи не помешают воздуху прогреваться до +16...+21. Столько же будут показывать термометры на Средней Волге. Теплее всего погода ожидается в регионах Кавказа и Нижнем Поволжье – до +21...+26 рассказал Заводченков

Дополнительно синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.