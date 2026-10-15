Синоптик Заводченков: Поволжье и Кавказ ожидает потепление Заводченков: на Кавказе и Поволжье столбики термометров порядка +25 градусов

Москва15 окт Вести.Жителей регионов Кавказа и Поволжья погода побалует тепой погодой – столбики термометров покажут отметку в +20…+25 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Эксперт отметил, что в более позитивном ключе будут развиваться атмосферные процессы на Русской равнине.

В финале рабочей недели в зоне ненастной погоды останутся только Причерноморье и низовья Дона, поэтому здесь дневной прогрев ограничится +17...+22 градусами. При этом в регионах Кавказа и Поволжье столбики термометров дотянутся по меньше мере до +20...+25 сообщил метеоролог

Ранее сообщалось, что и в Москве под конец рабочей недели погода обещает быть теплой. С пятницы и над мегаполисом небо прояснится, а температурный режим сразу войдет в рамки сентябрьского климата - днем до +15...+16.