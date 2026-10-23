Москва23 окт Вести.На Кавказе в выходные дни ожидается теплая погода, а в горных районах местами возможны кратковременные ливни, а днем температура воздуха в регионе поднимется до +15…+20 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, на юге России атмосферное давление 23 числа будет повышенным.

В выходные дни на юге России фон атмосферного давления будет повышенный, поэтому облаков в регионе ожидается немного, и только кое-где преимущественно в горных районах Кавказа могут появиться изолированные очаги мощной облачности, несущие с собой короткие ливни. Температурный режим прогнозируется существенно теплее климата днем в Причерноморье +18...+23 градуса в регионах Кавказа, низовьях Волги и Дона до +15...+20. Средняя Волга тоже будет находиться под влиянием обширного антициклона, поэтому здесь будет преобладать солнечная погода, вероятность осадков минимальна. Температурный режим также существенно превысит уровень климатической нормы на пике дневного прогрева до +10...+15