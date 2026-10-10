Заводченков: в Москве столбики термометров будут подниматься как в сентябре

В Москве ожидается кратковременное потепление до +16 Заводченков: в Москве столбики термометров будут подниматься как в сентябре

Москва10 окт Вести.В Центральной России вероятность осадков будет повышенной. Несмотря на это, температура воздуха будет прогреваться, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Самые интенсивные ливни ожидаются в самом начале новой недели. Несмотря на это столбики термометров по-прежнему будут подниматься словно в сентябре, в Москве преобладающая дневная температура – плюс 11-14 градусов, а в понедельник возможно кратковременное потепление и до плюс 16 сказал Заводченков

Кроме того, добавил синоптик, в ближайшие дни в Южной Сибири температура будет на 1-3 градуса выше нормы.