Москва10 октВести.В Центральной России вероятность осадков будет повышенной. Несмотря на это, температура воздуха будет прогреваться, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Самые интенсивные ливни ожидаются в самом начале новой недели. Несмотря на это столбики термометров по-прежнему будут подниматься словно в сентябре, в Москве преобладающая дневная температура – плюс 11-14 градусов, а в понедельник возможно кратковременное потепление и до плюс 16сказал Заводченков
Кроме того, добавил синоптик, в ближайшие дни в Южной Сибири температура будет на 1-3 градуса выше нормы.