Москва12 окт Вести.В центре России ожидается кратковременное потепление. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Несмотря на дождливую погоду, на термометрах прогнозируется +16.

В центре России потепление окажется кратковременным. В Москве сегодня дождь, но на термометрах аномальные +16. А затем воздушные массы начнут трансформироваться, то есть остывать, и постепенно похолодает до +10. Поливать перестанет только в пятницу и снова немного потеплеет, до +13