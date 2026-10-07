Синоптик рассказал, какая погода ждет Центральный регион до конца недели

Синоптик Тишковец: в Центральную Россию в ближайшие дни вернется теплая погода Синоптик рассказал, какая погода ждет Центральный регион до конца недели

Москва7 окт Вести.В Центральной России в ближайшие несколько дней ожидается теплая погода до +18 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, ситуация изменится уже в эти выходные.

В Центральной России солнечный период затянется дольше. Повторюсь, в ближайшие дни воздух будет прогреваться словно в начале сентября – до +15...+18. Изменится ситуация лишь в выходные – дождевые тучи сократят аномалию до +12...+13 пояснил Тишковец

Ранее синоптик рассказал, что из-за снегопада и гололедицы участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков.