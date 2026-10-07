Москва7 октВести.В Центральной России в ближайшие несколько дней ожидается теплая погода до +18 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, ситуация изменится уже в эти выходные.
В Центральной России солнечный период затянется дольше. Повторюсь, в ближайшие дни воздух будет прогреваться словно в начале сентября – до +15...+18. Изменится ситуация лишь в выходные – дождевые тучи сократят аномалию до +12...+13пояснил Тишковец
Ранее синоптик рассказал, что из-за снегопада и гололедицы участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков.