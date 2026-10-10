В понедельник Москву атакует мощный циклонический вихрь Тишковец: в понедельник на Москву выльется треть месячной нормы осадков

Москва10 окт Вести.В понедельник, 12 октября, Москву атакует мощный циклонический вихрь, который вызовет интенсивные дожди, выпадет до трети месячной нормы осадков. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Грядущая семидневка стартует с очень ненастной погоды. В понедельник Москву атакует мощный циклонический вихрь, соответственно, на каждый квадратный метр московской земли прольется до 22 литров небесной воды, то есть это практически треть от всего месячного объема. То есть неделя начнется с интенсивного обложного дождя сказал Тишковец

Метеоролог отметил, что непогода никак не повлияет на температурный режим. Днем воздух прогреется до +12-15 градусов тепла. Во вторник потеплеет до +13-16 градусов.

Ранее Тишковец сообщал, что выходные в Москве также будут дождливыми.