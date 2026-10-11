"Редкая для октября гроза": москвичам рассказали о надвигающейся непогоде Тишковец: в Москве и области прогнозируется дождь, не исключена гроза

Москва11 окт Вести.В Москве и Московской области в начале грядущей недели прогнозируется дождь и пасмурная погода, также не исключена редкая для октября гроза. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В понедельник, 12 октября, погода в столичном регионе испортится.

В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода – выпадет до 3-5 литров воды на кв. м, утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4-9 м/с. В сумерках не ниже +10…+13 – это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета, днем же потеплеет до +13…+16 написал он в своем Telegram-канале

Во вторник, 13 октября, пройдет холодный фронт, сопровождаемый ливнем интенсивностью до 15 литров за 18 часов. Температура при этом прогнозируется от +10 до +13 градусов.

В среду и четверг (14 и 15 октября) дождь продолжится, однако уже в меньших масштабах; в темное время суток ожидает 6-9 градусов тепла, днем — 9-12.

В пятницу, 16 октября, погода немного улучшится, "москвичей ожидает по-осеннему погожий денек". В предрассветные часы возможны очаги туманов. Ночью будет от +5 до +8 градусов, после полудня — до +14. В субботу, 17 октября, ожидаются примерно такие же метеоусловия.

В воскресенье,18 октября, погода начнет портиться.