Тишковец: среда станет самым дождливым и холодным днем в Москве

Среда в Москве станет самым дождливым и холодным днем на этой неделе Тишковец: среда станет самым дождливым и холодным днем в Москве

Москва13 окт Вести.В столичном регионе среда, 14 октября, станет самым дождливым и холодным днем на этой неделе. Выпадет до 18,5 литра воды на метр площади, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью ИС "Вести".

Во вторник, 13 октября, в Москве температура воздуха будет от +9 до +12 градусов, местами слабый дождь, влажность - 87%, отметил синоптик. В течение дня через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, сохранится пасмурная погода.

Среда станет самой дождливой, выпадет до 18,5 литра небесной влаги на метр площади, и не выше +7...+10 градусов сказал Евгений Тишковец

Он добавил, что в четверг, постепенно ослабевая, осадки продолжатся, днем температура составит +10...+13 градусов. В конце недели дни будут погожими и теплыми, воздух прогреется до +16.