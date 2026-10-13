Москва13 окт Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью ИС "Вести" рассказал, какие регионы во вторник, 13 октября, ждут сложные метеоусловия.

Самые сложные метеоусловия ожидаются на северо-западе - особенно на стыке Карелии, Поморья и Вологодчины, где за сутки на каждый метр площади придется до 11-16 литров воды. При этом в акватории Белого моря осадки будут выпадать в смешанном агрегатном состоянии. Локальные заряды снега пройдут в центральной Сибири, а также на востоке Югры и на Ямале сказал синоптик

При этом без осадков обойдется в междуречье Волги и Дона, в Поволжье, за исключением Верхнего течения, на Южном и Северном Урале, в Ненецком округе и на большей части Коми, где будет господствовать антициклон, добавил Тишковец.

Температурный фон останется выше климатической нормы октября. Днем на Русском Севере - 0...+5, на северо-западе - +5...+10, в средней полосе - +10...+15, в Черноземье и Поволжье - +15...+20, на юге - +20...+25 тепла сообщил метеоролог

В Москве во вторник температура воздуха будет от +9 до +12 градусов, местами слабый дождь, влажность - 87%. Самым холодным и дождливым днем в столице окажется среда.