В Москве и Подмосковье ожидаются первые заморозки в ночное время

В Московском регионе со вторника ожидаются слабые заморозки В Москве и Подмосковье ожидаются первые заморозки в ночное время

Москва19 окт Вести.Жителей Европейской части России ждут самые холодные ночи с начала осени, в ночное время в столичном регионе возможны слабые заморозки, сообщила ИС "Вести" синоптик Анна Волкова.

Столичный регион сегодня окажется на южной периферии скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха 9-12 градусов тепла.

Со вторника в условиях ясного неба температурная амплитуда существенно возрастет. В сумерках воздух остынет до околонулевых значений с вероятностью слабых заморозков, а днем столбики термометров снова попытаются штурмовать 10-градусную высоту рассказала метеоролог

По ее словам, до конца недели сохранится сухая погода, по ночам будет довольно свежо, от 0 до плюс 5, а в дневные часы воздух прогреется от 8 до 13 градусов выше нуля. Это на несколько градусов выше многолетней нормы октября.