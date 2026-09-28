На этой неделе заморозков в Москве и области не ожидается Синоптик Позднякова: сообщения о заморозках в московском регионе преждевременны

Москва28 сен Вести.Сообщения о заморозках в Москве и области в предстоящие выходные на данный момент преждевременны. На ближайшие пять дней отрицательные температуры в официальном прогнозе не значатся. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

На этой неделе заморозков не будет. Я сказала, что только в выходные дни температура может местами понижаться до нуля или слабоотрицательных значений. Но это же не заморозки, это просто естественное понижение температуры приводятся слова Поздняковой

Не исключено, что в выходные температура может понизиться до -1 градуса.

Ранее сообщалось, что ночные заморозки до -5 градусов ожидаются на Урале.