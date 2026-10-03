Москва3 окт Вести.Московский регион в предстоящую ночь ждет легкий мороз до минус 5 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По словам собеседника агентства, в целом в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до плюс 1-3 градуса в столице, по области будет холоднее – столбики термометра покажут от минус 2 до плюс 3 градусов.

Предстоящей ночью температура воздуха в Москве местами может опуститься до минус 3 градусов, а в Подмосковье - до минус 5 градусов сказал агентству синоптик

Ранее самой холодной с начала нынешней осени считалась ночь на 2 октября - тогда столбики термометров показывали на главной московской метеостанции,расположенной на ВДНХ, плюс 3,2 градуса.