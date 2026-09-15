Ночь на 16 сентября может стать одной из самых холодных в Москве с 1 мая

Синоптики назвали ночь на 16 сентября одной из самых холодных в Москве с 1 мая Ночь на 16 сентября может стать одной из самых холодных в Москве с 1 мая

Москва15 сен Вести.В Москве ночь на 16 сентября может стать одной из наиболее холодных с начала мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут от 5 до 7 градусов выше нуля, местами – до плюс 2 градусов цитирует собеседника агентство

В Подмосковье же погода будет малооблачной, осадков не планируется, а воздух прогреется до плюс 5 – плюс 10 градусов. Местами может быть плюс 2 градуса.

По данным ТАСС, самой холодной с начала мая стала ночь на 9 сентября, когда температура упала до плюс 5,1 градуса. Чуть менее холодными стали ночь на 8, 13, 14 и 12 сентября.