Москва15 сенВести.В Москве ночь на 16 сентября может стать одной из наиболее холодных с начала мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут от 5 до 7 градусов выше нуля, местами – до плюс 2 градусовцитирует собеседника агентство
В Подмосковье же погода будет малооблачной, осадков не планируется, а воздух прогреется до плюс 5 – плюс 10 градусов. Местами может быть плюс 2 градуса.
По данным ТАСС, самой холодной с начала мая стала ночь на 9 сентября, когда температура упала до плюс 5,1 градуса. Чуть менее холодными стали ночь на 8, 13, 14 и 12 сентября.