RT: эти выходные в Москве будут последними теплыми днями осени

RT: в ночь на вторник в Подмосковье ожидаются заморозки RT: эти выходные в Москве будут последними теплыми днями осени

Москва17 окт Вести.Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал RT, что в эти выходные москвичей ждет теплая погода. Но после этого тепло уйдет из столицы.

По словам синоптика, 17 октября в Москве ожидается +15-17 °C, а завтра - на пару градусов меньше, во второй половине дня в воскресенье пройдет небольшой дождь.

Это последние теплые выходные этой осени в столице подытожил Шувалов

После этого температура пойдет на убыль, и в ночь на вторник в Подмосковье ожидаются заморозки.