Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве и области Метеоролог Макарова: на этой неделе в Москве ночью ожидается до -3 градусов

Москва2 ноя Вести.На этой неделе в Москве и области ожидается похолодание, ночью температура может опуститься до -3 градусов, а во второй половине недели возможен мокрый снег. Об этом информационной службе "Вести" сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

...Температура у нас в течение недели понижается от 2-5 градусов до 1-2 к концу недели, то есть температура очень низкая, в ночные часы преобладающие значения температуры будут от -3 градусов до +3 , и дневная температура в Москве около 5 градусов, и по области от 2 до 7 градусов заявила Макарова

Метеоролог отметила, что возможны небольшие колебания температуры, и сообщила об осадках.

Преобладание облачной погоды, осадки у нас прогнозируются со вторника. Интенсивность их небольшая. Может, где-то во второй половине недели они местами достигнут умеренной интенсивности, но преимущественно они будут небольшими, начнутся в виде дождя. И при такой низкой температуре, конечно, пойдет и мокрый снег местами. Но напомню еще раз, что интенсивность пока небольшая. То есть мокрый снег мы можем увидеть уже и в среду, четверг и пятницу сообщила Макарова

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что минувший октябрь в столичном регионе выдался на 3,3 градуса теплее климатической нормы с дефицитом осадков в 54%.