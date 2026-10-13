В конце недели в Москве ожидаются сентябрьские +16 градусов без дождя Тишковец: пятница и суббота в Москве отметятся сентябрьским теплом

Москва13 окт Вести.В конце недели в столичном регионе воздух прогреется до сентябрьских значений, дни будут погожими и теплыми, сообщил в интервью ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, среда станет самым холодным и дождливым днем на этой неделе, выпадет до 18,5 литра осадков на квадратный метр, а температура не поднимется выше +7…+10 градусов. Однако к концу недели золотая осень вновь вступит в свои права.

В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских +13...+16. Мы приближаемся к экватору золотой осени, которая демонстрирует довольно теплый характер сказал Евгений Тишковец

Он добавил, что среднее превышение над нормой в Центральной России составляет два градуса.