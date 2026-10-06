Тишковец: пятница в Москве станет самым теплым днем с начала октября

Москвичам рассказали, когда ждать потепления на этой неделе Тишковец: пятница в Москве станет самым теплым днем с начала октября

Москва6 окт Вести.В настоящее время в Москве пасмурно, без осадков, однако пятница, 9 октября, обещает стать самым теплым днем с начала месяца. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В настоящее время в столице пасмурно, без осадков, температура +11,6. В течение дня аэросиноптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона — ожидается облачность, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха от +11 до +14.

В среду, 7 октября, постепенно распогодится, днем, когда выглянет солнце, потеплеет до +13 - +16.

Пятница (9 октября. — Ред) в столичном регионе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до +18. Это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября сказал Тишковец

В субботу, 10 октября, холодный фронт принесет в Москву интенсивные ливни, температура понизится до +10 - +13 градусов, а погода станет больше напоминать октябрьскую.