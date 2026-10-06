Москва6 октВести.В настоящее время в Москве пасмурно, без осадков, однако пятница, 9 октября, обещает стать самым теплым днем с начала месяца. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В настоящее время в столице пасмурно, без осадков, температура +11,6. В течение дня аэросиноптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона — ожидается облачность, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха от +11 до +14.
В среду, 7 октября, постепенно распогодится, днем, когда выглянет солнце, потеплеет до +13 - +16.
Пятница (9 октября. — Ред) в столичном регионе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до +18. Это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентябрясказал Тишковец
В субботу, 10 октября, холодный фронт принесет в Москву интенсивные ливни, температура понизится до +10 - +13 градусов, а погода станет больше напоминать октябрьскую.