Москва12 окт Вести.Дожди в Москве продлятся до четверга, 15 октября, сообщил ИС "Вести" метеоролог, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

До четверга в столице ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму, отметил эксперт.

Во вторник пройдет холодный фронт, поэтому в течение суток обозначится обратный суточный ход температуры: ночью 10-13 градусов в Москве, днем чуть пониже из-за северного ветра – до 9-12, причем довольно хорошие дожди по 3-4 л воды на квадратный метр. Самый ненастный день будет в среду: будет лить как из ведра днем и особенно ночью. На каждый метр московской земли прольется до 12 литров воды, а температура в течение суток составит от 8 до 11 градусов, без разницы день это или ночь. В общем, ниже 10 градусов, – это более или менее соответствует климатической норме октября. В четверг дожди продолжатся: днем небольшой – 7-10 градусов под утро, 11-14 градусов в дневные часы сообщил Тишковец

В пятницу распогодится: днем столбики термометров покажут 14-17 градусов без осадков. В субботу, по словам метеоролога, осадки маловероятны. Температура ночью составит 6-9 градусов с переменной облачностью, а днем – облачно с прояснениями 12-15 градусов.

Ранее Тишковец сообщил о тепловом рекорде, который был побит в ночь на 12 октября. По его словам, за ночь минимальная температура составила +12,5 градусов.