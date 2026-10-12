Ночь на 12 октября стала самой теплой за 45 лет Тишковец: ночью 12 октября побит рекорд тепла 45-летней давности

Москва12 окт Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале о тепловом рекорде, который был побит минувшей ночью. По его словам, за ночь минимальная температура составила +12,5 градусов.

Таким образом, был побит прежний ночной максимум для 12-го октября (+11,4 градуса), который держался с 1981 года.

Минувшая ночь в Москве на ВДНХ стала самой теплой за всю историю наблюдений на опорной метеостанции… это рекорд! сказано в сообщении

Тишковец подчеркнул, что так тепло в сумерках обычно бывает в июне, июле и августе. Еще теплее ночью было в центре мегаполиса: на Балчуге минимальная температура воздуха составила +13,6.

В Подмосковье разброс температуры под утро составлял от +9,2 – в Серебряных Прудах до +12,0 – в Железнодорожном.