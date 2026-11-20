Синоптик: ночь на 20 ноября в Москве вошла в тройку самых теплых для этой даты

Ночь на 20 ноября в Москве стала одной из самых теплых за историю наблюдений Синоптик: ночь на 20 ноября в Москве вошла в тройку самых теплых для этой даты

Москва20 ноя Вести.Минувшая ночь в Москве и области оказалась одной из самых теплых для этой даты, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Минимум температуры воздуха пришелся на начало ночи, на ВДНХ он составил 5,8 градуса. За весь период наблюдений на станции эта ночь вошла в число трех самых теплых сообщила синоптик

По ее словам, первенство держит 1978 года, когда воздух прогрелся до 6,4 градуса тепла. Метеоролог также отметила, что дождь и тепло вернули подмосковному пейзажу осенний вид.

В среду, 18 ноября, на столицу обрушился сильный снегопад, даже сформировался небольшой снежный покров, однако продержался не более суток, снег смыли пришедшие ему на смену дожди.