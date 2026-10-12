Синоптик рассказала, надолго ли в Москве задержится золотая осень Синоптик Позднякова прогнозирует золотую осень в Москве до конца октября

Москва12 окт Вести.Золотая осень в Москве продлится до конца октября, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Золотая осень закончится в Москве в конце октября месяца, когда уже все листья будут, как говорится, содраны с деревьев ветром и осадками сказала специалист

Позднякова также отметила, что первые дни ноября в российской столице будут теплыми – воздух может прогреться до плюс 16 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил ранее, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений на опорной метеостанции на ВДНХ. Минимальная температура составила плюс 12,5 градуса.