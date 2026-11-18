Синоптик: температура в Москве будет на 4 градуса выше климатической нормы Синоптик Позднякова: температура в Москве превысит норму на 4 градуса

Москва18 ноя Вести.Обильный снегопад уже в четверг в Москве сменится заметными дождями. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, отметив, что завтрашний день в столице будет ненастным. По ее словам, ожидаются дожди от небольших до умеренных.

Может выпасть до 4-5 мм осадков за 12 часов. Температура в дневные часы составит +4…+6 градусов. То есть среднесуточная температура воздуха будет на 4 градуса выше климатической нормы отметила она

Синоптик добавила, что сохранится южный и юго-восточный ветер, но уже без порывов, со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу и субботу (20-21 ноября) в ночные часы температура будет около +2…+4 градуса, а днем до +4…+6 градусов. Естественно от снега, который выпадет сегодня, ничего не останется подытожила Позднякова

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что снежный покров в Москве 31 декабря весьма вероятен.