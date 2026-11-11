Синоптики: в Москве завтра ожидается снег и до +2 градусов

В Москве кратковременное тепло сменится похолоданием и осадками Синоптики: в Москве завтра ожидается снег и до +2 градусов

Москва11 ноя Вести.В Москве ожидается кратковременное потепление до +4 градусов, но с четверга погода ухудшится с осадками и похолоданием. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

Они отметили, что сегодня в Центральной России еще сохранится сухая погода.

В Москве после обеда температура воздуха достигнет плюс 4 градусов, однако с четверга атмосферные процессы будут развиваться по петербургскому сценарию - завтра осадки, переходящие в снег, и похолодание до плюс 2 градусов, а в пятницу-субботу регион ждут дожди, местами сильные, зато показания термометров повысятся до плюс 5 градусов рассказали синоптики

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидается похолодание со снегом, за которым последует потепление до плюс 7 градусов к воскресенью.