Синоптики: в Санкт-Петербурге после снежных зарядов потеплеет до +7

В Санкт-Петербурге сегодня ожидаются небольшие снежные заряды Синоптики: в Санкт-Петербурге после снежных зарядов потеплеет до +7

Москва11 ноя Вести.В Санкт-Петербурге ожидается похолодание со снегом, за которым последует потепление до плюс 7 градусов к воскресенью. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

В Санкт-Петербурге сегодня пройдут небольшие снежные заряды, и станет в три раза прохладнее, нежели накануне, около плюс 2. Затем осадки начнут выпадать в смешанной фазе, и дневная температура повысится до плюс 3 - 5 градусов. А в воскресенье скажется влияние новой фронтальной волны, и потепление усилится, днем до плюс 7 градусов рассказали синоптики

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал, что глобальное потепление вряд ли лишит россиян зимы, однако она будет становиться более нервной и импульсивной.