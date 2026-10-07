Синоптик рассказал, когда в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода

Синоптик: погода в Санкт-Петербурге наладится только на несколько дней Синоптик рассказал, когда в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода

Москва7 окт Вести.Погода в Санкт-Петербурге наладится только на ближайшие два дня. Температура воздуха может прогреться до +13 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на северо-западе будут преобладать дожди.

На северо-западе России дождевых туч будет больше, и в Санкт-Петербурге только сегодня-завтра погода ненадолго наладится. Поэтому на берегах Невы значительная теплая аномалия сформироваться не сможет – преобладающая дневная температура здесь +10...+13 отметил Тишковец

Ранее Тишковец также рассказал, что в Центральную Россию в ближайшие дни вернется теплая погода.