Москва7 октВести.Погода в Санкт-Петербурге наладится только на ближайшие два дня. Температура воздуха может прогреться до +13 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что на северо-западе будут преобладать дожди.
На северо-западе России дождевых туч будет больше, и в Санкт-Петербурге только сегодня-завтра погода ненадолго наладится. Поэтому на берегах Невы значительная теплая аномалия сформироваться не сможет – преобладающая дневная температура здесь +10...+13отметил Тишковец
Ранее Тишковец также рассказал, что в Центральную Россию в ближайшие дни вернется теплая погода.