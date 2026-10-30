Последние дни октября в Петербурге пройдут без дождей и с плюсовой температурой

Санкт-Петербург прощается с октябрем необычайно теплой погодой Последние дни октября в Петербурге пройдут без дождей и с плюсовой температурой

Москва30 окт Вести.Несмотря на предстоящее похолодание, температура в Санкт-Петербурге в последние дни октября будет выше климатической нормы, а дожди маловероятны. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что у петербуржцев нет оснований жаловаться на октябрь. В целом второй месяц осени был необычайно ясным. Солнце на берегах Невы светило в сумме более 100 часов. Такого не было 20 лет.

В Санкт-Петербурге только в воскресенье дожди маловероятны. В последние дни октября на берегах Невы около +9 градусов. А затем будет похолодание до +7 градусов. Но и такой температурный режим теплее, чем положено в это время года по климату заявил Заводченков

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что в Европейской России продолжится аномальное потепление. По прогнозу метеоролога, температурный режим в регионе по-прежнему будет почти на месяц отставать от календарных значений.