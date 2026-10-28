Москва28 окт Вести.В Европейской России продолжится аномальное потепление. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По прогнозу метеоролога, температурный режим в регионе по-прежнему будет почти на месяц отставать от календарных значений.

Одновременно с атакой зимы на Сибирь, в Европейской России продолжит развиваться аномальное потепление. Сегодня температурный режим в регионе по-прежнему будет почти на месяц отставать от календаря. Даже в заполярных районах столбики термометров поднимутся до +6...+11, в Средней полосе и на Северо-Западе воздух сможет прогреться до +11...+16, в южных широтах до +18...+23 [градусов] отметил Тишковец

Дополнительно синоптик сообщил, что в Сибири осадки перейдут в снег из-за вторжения арктического воздуха 28 октября.