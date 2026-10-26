Москва26 окт Вести.Главная причина аномально теплой погоды заключается в нарушении воздушных течений в атмосфере. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в своей колонке для ИС "Вести".

Главная причина происходящего (аномально теплой погоды. — Прим. ред.) – нарушение воздушных течений в атмосфере. Мы привыкли к нормальному западно-восточному переносу, именно он и определяет сложившиеся особенности климата. Судите сами – атлантический поток в третьей декаде октября согревает Лондон и Париж до +10 градусов. По дороге до Варшавы он остывает до +6, к Москве доходит порядка 40% былого тепла, а Сибири вообще достаются лишь самые крохи указал Заводченков

Он пояснил, что сейчас над Европейской территорией России и Уралом сформировался так называемый блокирующий процесс.

Иначе говоря – стационарный антициклон, перекрывший атлантическим циклонам привычные траектории вглубь Евразии. И вместо обычных западно-восточных ветров потоки приобрели меридиональное направление пояснил синоптик

По его словам, нынешнему антициклону, по прогнозам, "осталось жить около недели". Это значит, как объяснил синоптик, что "Сибирь продолжит погружаться в зиму, а Европейская Россия - наслаждаться аномальным теплом".