Москва24 окт Вести.На территории Европейской России ожидается контрастный температурный режим. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, южная половина Европейской России будет находиться в области обширного антициклона.

В ближайшие дни погода на европейской территории России окажется довольно контрастна. Южная половина региона будет находиться в области обширного антициклона - поэтому здесь преимущественно солнечно. А вот в северных широтах небо затянут поля фронтальной облачности атлантических циклонов, и только во вторник гряда дождевых туч, связанная с одним из этих вихрей, сумеет пробиться в среднюю полосу Русской равнины. Однако это вторжение не окажет заметного влияния на температурный режим и в Европейской России задержится не по сезону теплая погода. В начале новой недели даже на севере региона столбики термометров будут подниматься до +5…+10. В Средней полосе и на северо-западе преобладающая дневная температура составит +9…+14, а в южных широтах воздух сможет прогреться и до +17…+22