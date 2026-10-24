Москва24 октВести.На территории Европейской России ожидается контрастный температурный режим. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, южная половина Европейской России будет находиться в области обширного антициклона.
В ближайшие дни погода на европейской территории России окажется довольно контрастна. Южная половина региона будет находиться в области обширного антициклона - поэтому здесь преимущественно солнечно. А вот в северных широтах небо затянут поля фронтальной облачности атлантических циклонов, и только во вторник гряда дождевых туч, связанная с одним из этих вихрей, сумеет пробиться в среднюю полосу Русской равнины. Однако это вторжение не окажет заметного влияния на температурный режим и в Европейской России задержится не по сезону теплая погода. В начале новой недели даже на севере региона столбики термометров будут подниматься до +5…+10. В Средней полосе и на северо-западе преобладающая дневная температура составит +9…+14, а в южных широтах воздух сможет прогреться и до +17…+22спрогнозировал метеоролог
Ранее синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС сообщили о том, что несмотря на снегопады и понижение температуры на 14 градусов в Омске, воздух в Европейской России будет по-прежнему хорошо прогреваться.