Заводченков о погоде в декабре: периоды потепления будут сменяться холодом Синоптик Заводченков назвал главную погодную особенность предстоящего декабря

Москва28 ноя Вести.Первый зимний месяц принесет с собой контрастные температуры: периоды потепления будут сменяться волнами холода. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, предварительные расчеты дают довольно высокую вероятность теплой зимы на территории России.

Главной особенностью первого зимнего месяца станет нестабильность — периоды потепления будут резко сменяться волнами холода. Предварительные модельные расчеты дают довольно высокую вероятность относительно теплой зимы в России. На большей части страны температурный фон в зимний период будет в пределах нормы или выше нее поделился прогнозом метеоролог

По прогнозам специалиста, декабрь на территории европейской России будет довольно контрастным.

В северной половине региона средняя температура будет в рамках климата, или на градус прохладнее его. А вот южан ждет более теплая, нежели обычно погода. В Сибири наоборот. Прибайкалье, верховья Оби, Иртыша и Енисея окажутся в области холодной аномалии, а в арктической зоне региона показания термометров чаще будут выше нормы. Примерно такой же сценарий реализует природа на Дальнем Востоке добавил Заводченков

Ранее сообщалось, что в Центральной России зима стартует с небольшого потепления. Однако во второй декаде месяца оно сменится резким похолоданием, и температура воздуха окажется в 2 раза ниже нормы.