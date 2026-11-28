Заводченков: декабрь в Центральной России стартует с небольшого потепления Синоптик Заводченков спрогнозировал потепление в Центральной России в декабре

Москва28 ноя Вести.В Центральной России в декабре стартует небольшое потепление.

Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Однако, во второй половине декады из-за похолодания температура в регионе будет в 2 раза ниже нормы.

Но вернемся в Центральную Россию. Повторюсь, декабрь в регионе стартует с небольшого потепления, правда, во второй половине первой декады ожидается серьезное похолодание, и средняя температура окажется в два раза ниже нормы. А в середине месяца погодный тренд изменится, и прогнозируется не менее мощное потепление. Очередное арктическое вторжение прорвется в регион уже в финале 2026 года прогнозировал метеоролог

Ранее сообщалось, что погода в столице России настроилась на зимний лад. В предстоящие выходные в мегаполисе похолодает до минус 3-4 градусов.