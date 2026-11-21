Заводченков спрогнозировал снежный покров в Центральной России порядка 8 см Синоптик: к среде слой снега в Центральной России достигнет 3-8 сантиметров

Москва21 ноя Вести.К середине предстоящей недели слой снега в Центральной России будет порядка 8 сантиметров. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, на зимний лад в Центральной России погода начнет перестраиваться уже с воскресенья.

А в Центральной России в такой ситуации с воскресенья погодные процессы перестроятся на зимний лад, дневная температура понизится с субботних +5 до +2. С началом новой недели похолодание усилится, и столбики термометров уже будут колебаться в диапазоне от -1…+1, так что выпадающий снег станет собираться на земле и к среде его слой достигнет 3-8 сантиметров поделился метеоролог

Ранее специалист Заводченков сообщал, что в начале новой недели столицу будет ждать похолодание. К вечеру вторника на столичных улицах может сформироваться небольшой снежный покров.