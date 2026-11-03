Тишковец: мокрый снег будет идти в Центральной России в День народного единства

Центральную Россию в День народного единства ждет мокрый снег Тишковец: мокрый снег будет идти в Центральной России в День народного единства

Москва3 ноя Вести.Мокрый снег ожидается в Центральной России в День народного единства, эти осадки приведут к образованию снежного покрова толщиной до сантиметра. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В День народного единства жителям Центральной России будет передавать привет Арктика. Дело в том, что на синоптической карте сформируется тыловая часть североатлантического циклона, куда будут поступать очень холодные воздушные массы. В результате осадки перейдут преимущественно в твердое агрегатное состояние, то есть это будут заряды мокрого снега и снега, ну и даже с формированием пусть неустойчивого, временного, но снежного покрова на земле, правда, толщиной не более одного сантиметра рассказал он

По словам синоптика, температурный режим существенно не изменится: останется на уровне одного-четырех градусов тепла днем и около нуля с вероятностью заморозков ночью.

Примерно вот такой же холодный, неустойчивый характер погоды с осадками в разном агрегатном состоянии сохранится до конца текущей недели добавил Тишковец

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москве и области ожидается похолодание, ночью температура может опуститься до минус трех градусов, а во второй половине недели возможен мокрый снег.