Москва4 ноя Вести.Временный снежный покров в Центральной России достигнет максимум 1 см.

Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что несмотря на твердые осадки, дневная температура сохранится положительной.

Что касается Центральной России, здесь временный снежный покров достигнет максимум 1 см. И, хотя в регионе осадки в твердой фазе будут наблюдаться вплоть до воскресенья, дневная температура сохранится положительной. Так, в Москве днем ожидается до +2...+4, и это не даст выпадающему снегу задержаться на земле