В Москве погода отстает от календаря на три недели

Тишковец: в Москве ожидается погода мечты В Москве погода отстает от календаря на три недели

Москва21 окт Вести.В Центральной России температурный режим остается выше климатической нормы. Например, в Москве ожидается преимущественно солнечная сентябрьская погода. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В Центральной России погода по-прежнему будет отставать от календаря почти на 3 недели. В Москве преимущественно солнечно, а существенные осадки маловероятны. Поэтому ничто не помешает воздуху прогреваться до плюс 11-12 градусов. О такой погоде поздней осенью можно только мечтать сказал Тишковец

В Новосибирске вплоть до конца недели будет идти снег, добавил он.

В Крыму в ближайшие дни погода продолжит налаживаться, указал синоптик.