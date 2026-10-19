С понедельника в Центральной России возможны заморозки и туманы

Антициклон оставит Центральную Россию без дождей, но взамен принесет заморозки С понедельника в Центральной России возможны заморозки и туманы

Москва19 окт Вести.В Центральной России на фоне влияния антициклона установится преимущественно сухая погода, а по утрам местами возможны заморозки и туманы. Об этом ИС "Вести" рассказала телеведущая Мария Борисова.

По ее словам, в понедельник из-за ночного похолодания показатели окажутся на 3-4 градуса ниже нормы.

В Центральной России стараниями антициклона условий для развития дождевой облачности не будет. Но из-за ночного выхолаживания воздуха под утро ожидаются локальные заморозки и могут появляться очаги туманов. Преобладающая дневная температура +12…+17 градусов. В начале рабочей недели на 3-4 градуса прохладнее поделилась прогнозом Борисова

Она дополнительно отметила, что в это же время на северо-западе России столбики термометров поднимутся выше +15 градусов.