Москва20 окт Вести.Под утро в столице ударили первые в этом сезоне заморозки, сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Пока довольно символические - столбик минимального термометра на опорной метеостанции ВДНХ показал - 0,1. А самой холодной точкой Подмосковья традиционно стали Черусти - минус 3,6. уточнил метеоролог

Солнечное утро и ночные заморозки в Средней полосе стали возможны из-за влияния малооблачного антициклона.

Сегодня он станет дрейфовать в южные широты, и под его натиском тучи черноморской депрессии будут рассеиваться. Во вторник ливни здесь приобретут локальный характер и ожидаются, в основном, на западе Крыма, берегах Кубани и склонах Кавказа отметил синоптик

В то же время, по его словам, территория за Уралом окажется укрыта полями фронтальной облачности, так что регион ждет ненастная погода, зона снегопадов протянется вплоть до степей Казахстана.

В Южной Сибири случится настоящий обвал холода. Дневная температура не превысит нуля – плюс пяти, и только в предгорьях Алтая и верховьях Енисея пока будет на 3-4 градуса теплее.

А вот в Европейской России воздух по-прежнему будет хорошо прогреваться. Даже в Заполярье столбики термометров сумеют дотянуться до 7-12 градусов тепла, в Средней полосе и на Северо-Западе - до плюс 10-15.

В Москве в течение дня синоптическая ситуация будет определяться западной периферией антициклона с центром над Нижним Новгородом. Сохранится малооблачная погода, осадки исключены. Максимальная температура воздуха плюс 9-11. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба. сказал Тишковец

До конца текущей недели характер метеоусловий не изменится, и жителей Центральной России - в рамках золотой осени - продолжить радовать позднее бабье лето.