Климатические игры будут продолжаться всю неделю в разных частях России Синоптик Тишковец: антициклон вытеснит дождевые тучи на Кавказ и Урал

Москва14 сен Вести.В средней полосе - бабье лето, а на юге России - тропическая жара. Циклон нагонит дождевых облаков, но их прогонит антициклон несколько дней спустя. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сегодня очаг дождевых облаков, который связан с циклоническим вихрем, наступающим с юго-запада, сформируется над Северным Причерноморьем, а несколько дней спустя антициклон вытеснит тучи на Кавказ и Урал.

В средней полосе сегодня +15…+20, в арктической зоне около +10, и только на юге по-прежнему не по сезону жарко, в низовьях Волги и на Кубани выше 30 градусов. Однако в ближайшие дни антициклон начнет усиливаться, соответственно, в его области усилится и прогрев приземного слоя атмосферы, а дождевые тучи по большей части будут вытеснены на его периферию, на Кавказ, Прибалтику и на Урал. В Екатеринбурге, например, всю неделю будут лить дожди, они слабеют только во вторник, благодаря чему потеплеет до +17, но в остальном на термометрах близкие к норме +14…+16 пояснил синоптик

Тишковец также рассказал, какая погода ожидает жителей столичного региона на протяжении недели.