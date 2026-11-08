Погода в Центральной России сильно испортится с середины следующей недели Тишковец: 13–14 ноября может выпасть 50% месячной нормы осадков

Москва8 ноя Вести.Погода в Центральной России сильно испортится во второй половине следующей недели - за 13 и 14 ноября может выпасть 50% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести".

Он отметил, что самой прохладной станет ночь на среду. Температура воздуха понизится до 0 градусов с заморозками до -1. При наличии влаги на дорогах местами может образоваться слабая гололедица, добавил Тишковец. При этом сильных осадков в начале недели не ожидается.

Во второй половине семидневки погода испортится. В четверг Центральную Россию накроет фронт окклюзии, связанный с ложбиной североатлантического циклона. Облака сгустятся. И из этой пелены повалит сначала сухой колючий снег, потом мокрый тяжелый, а днем - и слякотный дождь. В сумерках -1…+2, после полудня +1…+4 сообщил метеоролог

Тишковец подчеркнул, что в пятницу Центральную Россию ожидают ливни и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

За сутки, с 09.00 (мск) 13 ноября до 09.00 (мск) 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков отметил Евгений Тишковец

Подробнее о прогнозе на следующую неделю в Центральной России и столице – в авторской колонке Евгения Тишковца.