Москва8 ноя Вести.Очередной столичный снег оказался блефом: выпав в субботу вечером, он быстро растаял, и устойчивый снежный покров так и не сформировался. Зима на цыпочках шагнула и отступила, уже точно не придет в срок. Глубокая осень будет определять характер метеоусловий во второй декаде ноября. Об изменчивости погоды в ближайшую неделю в колонке для ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Небо постепенно налаживает западный конвейер: теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения вскоре пойдут одна за другой с запада на восток, и температурный фон заметно повысится – до показателей конца октября. Погода будет идти не в ногу с календарем с опозданием на полмесяца.

На следующей неделе, когда по многолетним наблюдениям наступает так называемая метеорологическая зима, по прогнозам - смены климатических сезонов не произойдет. Среднесуточная температура воздуха будет устойчиво превышать 0 градусов, а значит, метеорологическая осень продолжится. Потепление стартует с воскресенья, когда дневная температура подрастет до +3…+5. Напомню, что в Москве устойчивый переход через ноль в сторону отрицательных значений за последние 30 лет сдвинулся с 10-го на 14-ое ноября.

В ночь на понедельник Центральная Россия останется под воздействием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом облачности и небольшими осадками моросящего характера, обойдется без заморозков и гололедицы, на минимальном термометре уже не ниже +1…+4. Днем "язык" балтийского тепла, пробирающийся по северо-восточной периферии антициклона, обеспечит повышение максимальной температуры до +4…+7. При этом, над столицей продолжит висеть одеяло слоистых облаков, нижняя кромка которых повысится с 200 до 600 метров, осадки маловероятны. Причина – инверсия температуры, которая с высотой будет не понижаться, как положено, а расти. Атмосфера - вверх дном.

Во вторник, благодаря относительно погожему гребню антициклона с юга, рост давления продолжится, и барометры покажут на 5 единиц выше положенной нормы – 753 мм рт. ст. Небо приоткроется, в серых тучах появятся "окна", сквозь которые просочится солнечный свет, потеплеет до +3…+6.

Ночь на среду будет самая прохладная. На фоне повышенного атмосферного давления и прояснений, усилится радиационное выхолаживание – процесс охлаждения подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха за счет теплового излучения Земли в атмосферу. В результате температура понизится до 0 градусов с заморозками до -1, при наличии влаги на дорогах местами может образоваться слабая гололедица. Днем тоже без осадков, но небо станет хмуриться, на термометрах +2…+5.

Во второй половине семидневки погода испортится. В четверг Центральную Россию накроет фронт окклюзии, связанный с ложбиной североатлантического циклона. Облака сгустятся и из этой пелены повалит сначала сухой колючий снег, потом мокрый тяжелый, а днем – и слякотный дождь. В сумерках -1…+2, после полудня +1…+4.

В пятницу, 13-го, погода решит не мелочиться, и испортится без полутонов и предупреждений. Если ночью все будет спокойно, на термометре 0…+3, то с утра с запада нагрянет тяжелый, сытый влагой и набухший теплом океана атлантический циклон! Ливни обрушатся стеной – за сутки на каждый квадратный метр прольется до 12 литров воды. По шкале Бофорта ветер сорвется в 7-балльный шторм – его порывы будут достигать 15 м/с. Небо сыграет атмосферным давлением, как с пилой, и метеозависимые люди почувствуют это висками, сердцем и суставами – показания барометров рухнет на 11 единиц – до 736 мм рт. ст. Несмотря на такую атмосферную круговерть и то, что календарь давно перелистнул в ноябрь, столбик дневного термометра будет упрямо ползти вверх до +4…+7.

В субботу, словно напоминая, что 14 ноября – это климатическая дата начала зимы – с северо-запада, как в распахнутую настежь дверь, прорвется холодный фронт, за которым хлынет новая порция сильных ливней, переходящих в заряды мокрого снега – ожидается еще до 16 мм осадков. За сутки, с 09.00 (мск) 13-го ноября до 09.00 (мск) 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков! В течение суток от +1 до +4. Снова может появиться символический снежный покров не более 1 см, который опять растает. В воскресенье небо перестанет "пилить" воздух и выдохнет – погода наладится, в предрассветные часы -1…+2, после обеда +2…+5, что выше нормы климата. Погода танцует вальс и в динамике ее можно описать формулой "шаг вперед - два шага назад". Метеозима откладывается, устойчивого снежного покрова пока не будет, предзимье уступит осени...