Москва2 ноя Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков – о влиянии глобального потепления на смену сезонов и аномально теплой осени.

Природа накануне долгой зимы подарила жителям Русской равнины еще один месяц необычайно комфортной погоды. Например, в Москве не хватило всего двух десятых градуса, чтобы обновить абсолютный рекорд октябрьского тепла. Хотя в некоторых других районах метеостатистика все же обновилась. Особо стоит сказать о Казани и Кирове – здесь оказались превышены исторические максимумы, державшиеся с XIX века.

Вообще, происходящее хорошо укладывается в логику наблюдающихся на планете климатических изменений. Да это и очевидно. Из-за глобального потепления сроки наступления сезонов сдвигаются

Например, обычно метеорологическое лето в Центральной России, это когда средняя температура устойчиво становится ниже +15, завершается в последние дни августа. А вот в этом году оно затянулось вплоть до финала первой декады сентября. То же самое можно сказать и о предстоящей зиме. Если в середине прошлого века, по многолетним данным, она обычно захватывала регион в двадцатых числах ноября, то теперь постоянный снежный покров в регионе формируется в среднем на десять дней позже – в первые дни декабря.

Иначе говоря, меняются границы климатических зон, и за XXI век они переместились примерно на 500 км севернее. Так что в центре страны теперь преобладает погода, более характерная для Черноземья

Получается, как звенья цепи: одно тянет за собой другое – сокращение морозного периода увеличивает продолжительность активной вегетации и создаются условия для миграции в северные широты более теплолюбивых растений и животных. Это само по себе очень серьезная проблема, требующая отдельного анализа, а сейчас хотелось бы порассуждать о более близких перспективах в ноябре-декабре.

Для этого опять вернемся в октябрь. Середина осени оказалась примерно на три градуса теплее, нежели положено по климату. Сравнимые по степени аномалии в это время года наблюдаются лишь раз в 22 года. И в большинстве случаев средняя температура последующего ноября тоже была выше нормы. Вероятность такого погодного сценария превышает 80%. Кстати, с выводами статистики согласны и физико-математические модели, использующиеся при долгосрочном прогнозировании. И еще – после не по сезону теплой осени условия для формирования постоянного снежного покрова создаются только ближе к середине декабря. Оно и понятно, природе требуется время, чтобы в достаточной степени остудить перегревшуюся земную поверхность.

А вообще, пока глобальному потеплению не удастся справиться с нордическим характером русской зимы. В перспективе Европейскую Россию ждут и волны мощных арктических вторжений, и интенсивные снегопады, так что без снеговиков мы не останемся.