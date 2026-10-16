Тишковец: погода этой осенью выше климатической нормы на 2-3 градуса Синоптик Тишковец: погода этой осенью выше климатической нормы на 2-3 градуса

Москва16 окт Вести.Погода текущей осенью в России на 2-3 градуса превышает положенную климатическую норму. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он сообщил, что на юге страны столбики термометров поднимаются до плюс 20-25 градусов.

Что касается европейской территории России, то здесь очень тепло. На юге вообще местами столбики термометров поднимаются до плюс 20-25 градусов. В средней полосе России, в общем-то, среднесуточная температура воздуха примерно варьируется около плюс 10 градусов… Мы пересекли практически экватор осени, и осень у нас текущая на 2-3 градуса выше положенной климатической нормы сказал Тишковец

В азиатскую часть России, как отметил синоптик, пришла зима – местами морозы достигают до минус 27 градусов.

Морозы от минус 1 до минус 27 градусов, а снежный покров варьируется от 1 до 46 сантиметров… Снежный покров где-то проходит по меридиану на уровне Нового Уренгоя. То есть все, что восточнее, там уже практически везде земля белым-бела добавил он

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус сообщил, что в выходные в Московском регионе должно быть тепло. В субботу, 17 октября, как рассказал синоптик, ожидается до плюс 17 градусов.