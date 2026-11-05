Москва5 нояВести.Погодный тренд уже на переломе - арктическое вторжение провоцирует повышение атмосферного давления, и к началу новой недели большую часть Европейской территории России охватит антициклон. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Так что осадки будут прекращаться. А вот циклоны, смещающиеся вдоль северной периферии очага высокого давления, станут закачивать в его область более теплые воздушные массырассказал синоптик
В Центральной России показания термометров вновь превысят уровень климатической нормы.
Например, в Москве в ближайшие дни вновь пройдут небольшие осадки, а дневная температура не превысит 1-3 градусов тепла. Затем, в понедельник-вторник, погода наладится, и сразу станет в два раза теплее - до 5-6сообщил специалист
Казалось бы, эти цифры невелики, но для ноября подобное потепление - это серьезная аномалия, отметил Заводченков.