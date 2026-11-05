Москву ждут аномально теплые дни в середине ноября Середина ноября в Центральной России будет теплее климатической нормы

Москва5 ноя Вести.Погодный тренд уже на переломе - арктическое вторжение провоцирует повышение атмосферного давления, и к началу новой недели большую часть Европейской территории России охватит антициклон. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Так что осадки будут прекращаться. А вот циклоны, смещающиеся вдоль северной периферии очага высокого давления, станут закачивать в его область более теплые воздушные массы рассказал синоптик

В Центральной России показания термометров вновь превысят уровень климатической нормы.

Например, в Москве в ближайшие дни вновь пройдут небольшие осадки, а дневная температура не превысит 1-3 градусов тепла. Затем, в понедельник-вторник, погода наладится, и сразу станет в два раза теплее - до 5-6 сообщил специалист

Казалось бы, эти цифры невелики, но для ноября подобное потепление - это серьезная аномалия, отметил Заводченков.