Синоптик Обухов: снег и гололедица ожидаются в Москве в пятницу и выходные Синоптик Обухов: снег и гололедица в столице придутся на пятницу и выходные

Москва5 ноя Вести.В Москве наступил период предзимья – в пятницу и выходные дни в столице ожидаются снег и гололедица, а в ночные и утренние часы на дорогах и тротуарах будет скользко. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил синоптик Гидрометцентра РФ Максим Обухов.

В столице наступил период предзимья, это последний период осени, который характеризуется облачной погодой, осадками в смешанной фазе и температурой воздуха около 0 градусов. И вот такая погода нас будет ожидать до конца рабочей недели как минимум. В четверг в столице благодаря теплому атмосферному фронту температура воздуха поднимется до 3-5 градусов, и осадки, которые наблюдаются в последние дни, перейдут преимущественно в жидкую фазу, то есть будет преобладать дождь. Но местами к этому дождю может примешиваться мокрый снег сообщил он

В ночь на субботу, по словам синоптика, в столичном регионе установятся заморозки.

В пятницу большую часть суток в Москве и Московской области температура будет находиться в диапазоне 0-3 градусов, но к вечеру в связи с распространением более прохладной воздушной массы температура начнет понижаться. И вот в ночь на субботу она повсеместно будет отрицательной. Ночь на субботу уже будет минус 3-0 градусов предупредил Обухов

Днем в выходные температура будет лишь немного выше нуля – в районе 2-3 градусов, а осадки перейдут в твердую фазу, сообщил он.

Будет преобладать мокрый снег, поэтому местами может сформироваться символический, небольшой снежный покров. Снег и гололедица обязательно будут. Наибольшая вероятность выпадения снега у нас в пятницу, потому что будет распространяться более прохладная воздушная масса. И вот в ночные и утренние часы, особенно в выходные дни, ожидается гололедица на дорогах и тротуарах рассказал синоптик

В Гидрометцентре также ожидают, что на следующей неделе погода существенно не изменится: днем температура воздуха будет также находиться чуть выше нуля, а ночью будет преобладать отрицательное значение температуры.