Москва5 ноя Вести.В предстоящие выходные в Москву придут небольшие ночные заморозки, а столбики термометров опустятся до – 3. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик предупредил, что такой погодный режим приведет к образованию ледяной корочки на дорогах.

В Центральной России, хотя температурный режим и будет немного теплее, тоже ожидаются небольшие дожди со снегом. Днем в Москве +1...+4, а с выходных и в столицу придут ночные заморозки до 0...-3. По утрам мегаполис станет покрываться ледяной коркой спрогнозировал специалист

Ранее сообщалось, что в последние дни октября и начале ноября ожидается похолодание с небольшими дождями, а во второй половине следующей недели возможно выпадение первого снега.