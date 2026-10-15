Метеролог Заводченков: показания температуры в Москве понизятся до +11...+12 Синоптик Заводченков спрогнозировал понижение температуры в Москве

Москва15 окт Вести.Попадание в средние широты более прохладного воздуха спровоцирует в российской столице похолодание до +11...+12. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Вадим Заводченков.

Специалист отметил, что в столице и окрестностях пока по-прежнему дождливо и сравнительно прохладно. Однако вскоре температурный режим войдет в рамки сезонного климата.

В Москве около +10. С пятницы и над мегаполисом небо прояснится, а температурный режим сразу войдет в рамки сентябрьского климата — днем до +15...+16. Затем в средние широты вновь попадет более прохладный воздух. И показания термометров понизятся до +11...+12 поделился метеоролог

Ранее прогнозировалось, что в Москве установится температура по показателям выше октябрьской нормы.