Москва15 октВести.Попадание в средние широты более прохладного воздуха спровоцирует в российской столице похолодание до +11...+12. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Вадим Заводченков.
Специалист отметил, что в столице и окрестностях пока по-прежнему дождливо и сравнительно прохладно. Однако вскоре температурный режим войдет в рамки сезонного климата.
В Москве около +10. С пятницы и над мегаполисом небо прояснится, а температурный режим сразу войдет в рамки сентябрьского климата — днем до +15...+16. Затем в средние широты вновь попадет более прохладный воздух. И показания термометров понизятся до +11...+12поделился метеоролог
Ранее прогнозировалось, что в Москве установится температура по показателям выше октябрьской нормы.